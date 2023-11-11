“اضبطها الآن” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على الأقمار الصناعية، لمتابعة أفضل أفلام الكرتون، وذلك لأنها تعد من أفضل القنوات التي تبث محتواها للأطفال، من المحتوى الترفيهي والتعليمي بطريقة مثيرة تجذب انتباه الأطفال، لذلك تعد من أبرز القنوات الخاصة بالأطفال، وفي تقرير اليوم نوضح لكم ترددها ومميزاتها عن باقي قنوات الأطفال، فضلاً تابعونا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

يمكن تحميل تردد القناة عبر عدد من الأقمار الصناعية من العرب سات والنايل سات، والتي تكون كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11274.

ويكون الاستقطاب هو: أفقي.

ومعامل الترميز هو: 27500.

ويكون معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

كمت يمكن تحميل القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات، حتى يستمتع بها الأطفال ويشغلون وقتهم دون ملل، ويكون ترددها على العرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد هو : 11310.

الاستقطاب هو: أفقي.

ومعامل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

مميزات قناة طيور الجنة الفضائية

هي قناة فضائية مصرية متخصصة في بث المحتوي الترفيهي والتعليمي، ومن مميزاتها التالي: