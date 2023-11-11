“جـــنون الأكشن والفانتازيا”.. تابع تنزيلها بحجم صغير جراند ثفت أوتو 5 على موبايلك بإمكانيات زيرو

جراند ثفت أوتو 5 من أشهر الألعاب حول العالم وتعد هذه اللعبة من أهم اللعب التي حققت الأرقام القياسية، منذ أن بدأ صدورها في عام 2013 وتدور أحداث هذه اللعبة بمدينة لوس سانتوس المدينة الخيالية، كما تتميز هذه اللعبة بالعديد من الخصائص وتتميز بمغامراتها التي يعيشها كل من يلعب بهذه اللعبة، لذلك نوفر لكم طريقة تحميل اللعبة.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5

تتوفر هذه اللعبة على عدة منصات ومنها مايكرو سوفت ويندوز ويلاي ستيشن 4 إضافة إلى بلاي ستيشن 5 وتتوفر أيضا على منصة إكس بوكس 1 وإكس بوكس سيريز إكس S، فهذه هي المنصات التي تتوفر بها جراند ثفت أوتو 5، فهناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة التحميل للعبة بكل سهولة ونحن نوفر لكم هذه الطريقة التالية:

إدخل لمنصة الألعاب التي تمتلكها لتقوم من خلالها تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5، إضغط بعد ذلك على علامة تبويب وقم بالبحث عن لعبة جراند ثفت أوتو 5، والخطوة الأساسية قم بشراء اللعبة وثبتها على الجهاز الخاص بك وقم بفتحها وتمتع باللعب بها.

تحميل لعبة جراند ثفت 5 مجانا

يمكنك أن تقوم بتحميل اللعبة مجانا بطريقتين الأولى تحميل اللعبة من خلال خدمة جيم بلاس حيث تتوفر الطريقة الأتية لتحميلها بشكل مجاني بكل سهولة وسرعة وهي كالتالي:

قم بالإشتراك بخدمة جيم بلاس وبعدها يمكنك أن تقوم بالإنتقال إلى مكان تنزيل الألعاب الخاص بالجهاز لديك، وإبحث من خلالها على لعبة جراند ثفت أوتو 5، ستظهر لك كلمة تثبيت قم بالنقر عليها وإنتظر حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل ثم بعد ذلك إفتح اللعبة وتمتع بها.

الطريقة المجانية الثانية هي أن تقوم بتحميل اللعبة من خلال الإشتراك بخدمة إكس بوكس على الجهاز الخاص بك، ثم عليك بالإنتقال إلى المكتبة الخاصة بالألعاب لديك، ومن خلالها قم بالبحث عن لعبة جراند ثفت أوتو 5 وإنقر على زر التثبيت، وإنتظر قليلا حتى تكتمل عملية التثبيت بالكامل عند الإنتهاء من التثبيت يمكنك فتح اللعبة بكل سهولة والإستمتاع باللعب بها في وقت الفراغ الخاص بك ومشاركتها مع زملائك.