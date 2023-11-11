هتاخد مليون دولار وقتي.. رسالة واحدة هتغير حياتك بالإشتراك في مسابقة الحلم
هتاخد مليون دولار وقتي.. رسالة واحدة هتغير حياتك بالإشتراك في مسابقة الحلم
لم تكن مسابقة الحلم مجرد برنامج يتم إذاعته من وقت إلى أخر، بل هو من أبرز البرامج التي يجذب العديد من المتابعين حول العالم، فضلاً عن أن الإشتراك فيه يُعني دخول السحب الصغير ومن ثم الكبير، إلا أن البعض يرغب في الإشتراك بالمسابقة عبر الإجابة عن الأسئلة التي يتم طرحها أمام المشتركين، فضلاً عن أن قيمة الجائزة تصل لمليون دولار أمريكي عقب الفوز في المسابقة.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
من السهل الإشتراك في مسابقة الحلم عبر إرسال كلمة “حلم” عبر الرقم المخصص لكل بلد، إضافة إلى أنه بعد إرسال الرسالة سيتم العمل على طرح بعض الأسئلة من قبل البرنامج، لحين أن يتمكن المشترك في الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة سيتم من الدخول إلى السحب الصغير الذي يصل قيمته نحو 100 ألف دولار، لحين السحب الكبير وتصل الجائزة فيه إلى مليون دولار أمريكي، يتم الإعلان عن الفائز على الهواء مباشرة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد
حتى تتمكن من الإشتراك في مسابقة الحلم، عليك معرفة الأرقام الخاصة بكل دولة، كما على النحو الأتي:-
- يمكن الإشتراك من مصر عبر رقم 95450.
- الإشتراك من المملكة العربية السعودية عبر رقم 755505.
- الاشتراك من البحرين على رقم 94000.
- الاشتراك في العراق على رقم 2770.
- يمكن الإشتراك في المسابقة من المغرب على رقم 9669.
- إضافة إلى إمكانية الإشتراك من دولة الكويت على رقم 4141.