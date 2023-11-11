تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على النايل سات للاستمتاع بأجدد الأغاني الترفيهية والتعليمية

تردد قناة طيور الجنة من الترددات التي يزداد البحث عنها بشكل كبير للغاية في الوقت الحالي، وهذا لكونها واحدة من أنجح وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي تمتلك شهرة كبيرة وجمهور عريق للغاية، وهذا بفضل البرامج الهادفة التي تسعى إلى تنمية ذكاء الطفل وقدراته، بالإضافة إلى تعليمها للأطفال الأرقام والحروف وأسماء الحيوانات وغيرها من خلال الأغاني الترفيهية، بالإضافة تعليمها للأطفال كل مفاهيم وتعاليم الإسلام الدين من خلال الأناشيد الدينية المختلفة التي يؤديها الأطفال المميزون، وخلال السطور التالية سوف نستعرض عليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023.

تردد قناة طيور الجنة 2023

هناك الكثير من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، ولكن قناة طيور الجنة مختلفة تماماً عن غيرها، فهي لها طريقة خاصة بها لتقدم المحتوى المتنوعة والفريد والهادف للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، فهي اختارت أن تكون الكوادر الفنية بها أطفال في مختلف الأعمار وهذا جعل الأطفال يتعلقون بها بشكل كبير، كما تتميز القناة بتقديم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع وبجودة عالية لتوفير صوت وصوت أوضح وأنقى حتى يستمتع الأطفال برؤية الرسوم المتحركة بشكل أوضح وألوان بارزة.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

نظراً لشهرة قناة طيور الجنة الكبيرة ونسبة مشاهدتها العالية تتوفر على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهذا حتى تصل لأي مكان في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتردد القناة الجديد هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات