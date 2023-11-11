تردد قناة بطوط للأطفال 2023 على النايل سات

تُعتبر واحدة من ضمن القنوات الخاصة بعرض محتوى للأطفال، واستطاعت في وقت قصير أن تجذب لها الأطفال من كل مكان حول الدول العربية، لذا سنتطرق لتوضيح تردد قناة بطوط للأطفال عبر النايل سات بكل سهولة ويُسر وسنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الأخرى.

تردد قناة بطوط للأطفال

هي واحدة من ضمن القنوات التي تبث محتوى متخصص للأطفال مما دفع لها الكثيرين للبحث عنها من كل مكان نظرًا لانها تقدم محتوى يتناسب مع كافة الأطفال، لذا يُمكنك ادخال البيانات التالية لاستقبالها على الجهاز الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10835.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة بطوط

تتسم القناة بالعديد من المزايا المختلفة التي تجذب لها الأطفال والأشخاص من كل مكان ومن ضمن مميزاتها ما يلي:

تتميز القناة بامتلاك فريق عمل يعمل على مدار اليوم.

يتم استخدام احدث التنقيات لضمان صورة واضحة وصوت نقي.

تعمل على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع.

تسعى القناة لتقديم محتوى يتناسب مع العادات والتقاليد العربية.

تسعى للتنوع بين محتواها لكي يتناسب مع كافة الأذواق.

كيفية تثبيت القناة على الجهاز

لكي تتمكن من تثبيت القناة على جهاز التلفزيون الخاص لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي بكل سهولة ويُسر: