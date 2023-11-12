«هتقبض بزيادة وهتدلع عيلتك».. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 ورابط الاستعلام عن جدول الصرف برقم البطاقة ومن هم المستفيدين

وافق مجلس النواب خلال الأيام القليلة السابقة على القرار الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطبيق صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن ومساعدتهم على غلاء المعيشة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه العلاوات إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

جدول العلاوات الخمس

يرغب العديد من المواطنين المحالين على المعاش معرفة جدول صرف العلاوات الخمس الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية والذي جاء على النحو التالي:

سيتم صرف العلاوات الخمس للمواطنين المحالين على المعاش والذي يقل معاشهم عن 2000 جنيه في شهر أكتوبر.

سوف يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش يتراوح مابين 2000 الى 3000 خلال شهر أكتوبر بنسبة 21%.

يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش يزيد عن 3000 جنيه خلال شهر أكتوبر.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس 2023

يستطيع المواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس بكل سهولة من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الذهاب اولا الى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الضغط بعد ذلك على قائمة المستفيدين من العلاوات الخمس.

يدخل المواطن الرقم القومي الخاص به في المكان المحدد لذلك.

الضغط على خانة انا لست روبوت.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينقر المواطن على زر إرسال الطلب.

من هم المستفيدون من العلاوات الخمس 2023

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس وهما ما يلي: