تردد واحد بس ومن غير تعب .. ضبط النايل سات وتنزيل الترددات الجديدة على الرسيفر// مش هتروح لحد يحدثلك الريسيفر

ضبط النايل سات وتنزيل الترددات الجديدة حيث يعد من أهم الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمكن القول بأنه من أهم الأدوات الترفيهية في وقتنا الحالي، نتيجة لما يقوم بطرحه من القنوات المتنوعة التي تعزز التواصل وتنقل الأحداث للمشاهد بأجود الطرق.

ضبط النايل سات وتنزيل الترددات الجديدة

يعد نايل سات وسيلة هامة لنقل القنوات الفضائية، وإليكم خطوات ضبط الترددات الجديدة للعديد من القنوات الفضائية:

قم بالضغط على زر القائمة.

ثم اضغط على خيارات.

بعد ذلك اضغط تثبيت.

يفضل اختيار التثبيت اليدوي.

قم باختيار القمر الصناعي Nilesat/ Arabsat.

ثم اكتب التردد يدويًا.

يجب تحديد رأسي أو أفقي.

قم بإدخال معدل الترميز 27500.

ثم قم بالضغط على Ok.

يمكنك الانتظار قليلًا حتى يتم البحث.

وأخيرًا قم بالضغط على حفظ أو Save.

الأدوات المستخدمة لضبط النايل سات

يوجد عدد من الأدوات التي ينبغي توافرها حتى يتم تهيئة القمر الصناعي النايل سات بصورة صحيحة، للاستمتاع بمشاهدة عالية الجودة ، ومن هذه الأدوات كالتالي:

بانيو قدم 60 سم.

قطعة من الكاميرا.

المواسير والأسلاك للتركيب.

كيفية التقاط قمر النايل سات

هناك عدد من النصائح يمكن الاستفادة منها في ضبط طبق الاستقبال، حتى يتم الحصول على أفضل عرض للقنوات الفضائية، واستقبال جميع الترددات، وهي كالتالي: