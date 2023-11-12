هتركب القطار ببلاش”.. هيئة السكك الحديدية تعلن فئات مستحقة ركوب القطار بتخفيض 50% بدون اشتراك أو رسوم .. يافرحتهم ياهناهم

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وارتفاع أسعار العديد من السلع التخفيف على المواطنين وذلك من خلال إصدار بعض القرارات والتي من بينها إعفاء عدد من المواطنين من دفع تذاكر القطار بالإضافة إلى تخفيض سعر التذاكر للنصف لبعض المواطنين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الفئات المعافاه إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

ركوب القطار مجانا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن معافاه عدد من المواطنين من دفع ثمن تذاكر القطار إسهاما في تعزيز الدور الاجتماعي للهيئة، حيث تمثلت هذه الفئات فيما يلي:

المواطنين المصابين بالأورام السرطانية.

طلبة المدارس والجامعات.

العاملين بالقطاع العام حيث يتم منح خصم بنسبة 70% للعاملين بين محل الإقامة ومحل العمل.

المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم السبعين عاما حيث يحصلون على تذكرة مجانية في قطار تحيا مصر بعد الإفصاح عن بطاقة الرقم القومي.

فئات مستحقة ركوب القطار مجانا تخفيض 50%

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هناك بعض الفئات الذين يحق لهم دفع نحو 50% فقط من قيمة تذكرة القطار ومن أهم هذه الفئات ما يلي: