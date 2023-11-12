«سعر رغيف العيش رايح على فين».. حقيقة ارتفاع سعر رغيف العيش بعد ارتفاع أسعار البنزين في مصر

خلال الأيام الأخيرة تفاجئ عدد كبير من المواطنين المصريين وخاصة الذين يمتلكون السيارات من قيام الحكومة المصرية رفع سعر البنزين مرة أخرى خلال فترة قصيرة حيث تساءل هؤلاء المواطنين عن هل يوجد زيادة في سعر الخبز أيضا تزامنا مع زيادة سعر البنزين وهو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

زيادة أسعار البنزين في مصر

قامت الحكومة المصرية الإعلان عن قائمة أسعار المواد البترولية بعد ارتفاع الأسعار والتي من المقرر تطبيقها في جميع محافظات جمهورية مصر العربية والتي جاءت على النحو التالي:

أصبح سعر لتر بنزين 80 عشر جنيهات بعد أن كان سعره 8.75 جنيه مصري.

أصبح سعر لتر بنزين 90 أحدى عشر جنيها وخمسين قرشًا بعد أن كان سعر اللتر منه عشرة جنيهات.

أصبح سعر لتر البنزين 95 أثنى عشر جنيها وخمسين قرشًا بعد أن كان سعر اللتر منه أحد عشر جنيها وعشرون قرشًا.

حقيقة زيادة سعر رغيف العيش بمصر

توقع الكثير من المواطنين ارتفاع سعر رغيف الخبز بعد ارتفاع سعر البنزين الأيام القليلة السابقة الأمر الذي جعل أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية الإعلان عن أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار الخبز وأنه لا نية إلى زيادة سعرة الأيام القادمة مؤكدة إلى أن سعر الرغيف هو 5 قروش يحصل عليه المواطن الذي يملك البطاقة التموينية بحد أقصى عدد 5 ارغفة في اليوم لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.

وأكدت بعض المصادر أن سعر رغيف الخبز لا يتأثر بارتفاع أسعار البنزين وهذا يرجع إلى أن المخابز تعمل بالسولار أو الغاز الطبيعي وليس بالبنزين الذي ارتفع سعره.