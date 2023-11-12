للي بيجهز شقة يتجوز فيها.. شقق الإسكان للإيجار// شقق للايجار تبع وزارة الإسكان 2023

شقق الإسكان للإيجار من أهم وأبرز الموضوعات التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الأوان الأخيرة من قبل المواطنين، حيث أن وزارة الإسكان الاجتماعي قامت بطرح مجموعة من الوحدات الجديدة السكنية للإيجار، وقام صندوق الإسكان الاجتماعي بتوضيح شقق الإسكان للإيجار 2023، وهي عبارة عن برنامج جديد وهو من ضمن برنامج “سكن كل المصريين” وهدفها تقديم وحدات سكنية بالإيجار ومدعومة.

شقق الإسكان للإيجار

شقق الإسكان للإيجار بعد أن اعتمد قرار مجلس إدارة الصندوق بواسطة مجلس الوزراء، يعتبر الطرح هو الأول تجريبي على طريق التعاون والتعاقد مع أحد شركات الخدمات المالية، وهي التي ستوقع العقود مع العملاء لكي تحصل الإيجار منهم، ولكي تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المختلفة أمام الجهات المختصة، وأيضا الإجراءات القانونية أمام العملاء المتقاعسين عن الدفع، وتم طرح شقق للإيجار من ضمن المشروع التجريبي الأولى وهو إتاحة 1000 وحدة سكنية ب 4 محافظات مختلفة وهما:

الجيزة.

المنوفية.

بتي سويف، جاهزة على التسليم فوري.

الشرقية.

شقق للايجار تبع وزارة الإسكان 2023

قام صندوق الإسكان الاجتماعي يوضع مجموعة من الشروط للحصول على وحدة سكنية بالإيجار وهي كالآتي: