لتوفير احتياجات الأسر المحتاجة.. ماهي السلة الإنشائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية؟+ شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

ماهي السلة الإنشائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية إن السلة الإنشائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية هي إحدى البرامج الحكومية التي تهدف إلى توفير احتياجات الأسر المحتاجة وتعزيز مستوى معيشتها تتضمن هذه السلة مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الأساسية الأخرى التي تلبي احتياجات الأسرة لفترة معينة.

ماهي السلة الإنشائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية

ماهي السلة الإنشائية لمستفيدي الحماية الاجتماعية؟ تعتبر السلة الإنشائية للحماية الاجتماعية مجموعة من المواد الأساسية التي يحتاجها المستفيدون لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والملابس والأدوات المنزلية بفضل هذه السلة، يتمكن المستفيدون من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم وحياة أسرهم، وتتعاون الجهات المختصة والمنظمات الاجتماعية في تنفيذ هذه البرامج وضمان وصول السلة الإنشائية لكل فرد يستحق الدعم الاجتماعي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

للحصول على الرعاية الاجتماعية يجب عليك ان تتبع هذه الشروط وهي :

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يجب أيضًا ألا تمتلك منشآت عقارية أو أصول ثابتة.

ويشترط ألا يكون عمره لا يقل عن 18 عام.

يجب أن يتكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة من أربعة أفراد على الأقل.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: