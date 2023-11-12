“تابع الأحداث لحظة بلحظة”تردد قناة الأقصى الجديدة 2023 على النايل سات

يعد تردد قناة الأقصى الجديدة 2023 من أهم وأكثر الترددات التي يبحث عنها الكثيرين حول العالم وليس فقط في الدول العربية، حيث يرغب الملايين في التعرف على حقيقة الأخبار التي تحدث في القدس وفلسطين وها هو ما تقوم القناة بتقديمه، فهي تعتبر من أهم القنوات التي تهتم بالقضية الفلسطينية.

تردد قناة الأقصى الجديدة 2023

قامت إدارة القناة بنشر تردد قناة الأقصى الجديدة 2023 على حسابها الشخصي بعد أن تساءل بشأنه العديدين عبر حساباتهم الشخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت بأنه لكي يتمكن الأفراد من متابعة أحداث القضية الفلسطينية فيتوجب ضبط التردد على النحو التالي:

اضغط على زر menu لاستدعاء القائمة.

سيظهر أمامك اختيار installation أي تحميل أو تنزيل القنوات وهناك بعض الأجهزة التي ستجد بها اسم بديل لها.

ستجد مجموعة من القوائم اختر من بينها قائمة transponders.

وفي المربع الخاص بadd new frequency ويقصد به إضافة تردد جديد وهنا قم بكتابة 10971.

اكتب معدل الترميز 27500 واختر الاستقطاب أفقي.

انقر على ok من أجل بدء البحث عن الأقصى.

وبعد انتهاء عملية ابحث عنها ستجدها في نهاية القنوات قم بحفظها على الرقم الذي تريد.

مميزات قناة الأقصى الجديدة

وبعد التعرف على تردد قناة الأقصى الجديدة 2023، فنريد التنويه بأنها تهتم كثيرًا بالقضية الفلسطينية وهذا الأمر واضح من خلال قيامها بتقديم تغطية مستمرة على مدار أربعة وعشرون ساعة لنشر أحداث فلسطين وتسليط الأضواء على المعاناة التي تحدث بهذه الأراضي المحتلة، فضلاً عن وجود مجموعة متميزة من البرامج التي تلاقي اهتمام من قبل الكثير من الفئات من مختلف الفئات العمرية والتي من بينها برامج دينية واجتماعية وثقافية ورياضية.