خبر مفرح.. مفردات السلة الغذائية الإضافية+ هيئة الحماية الاجتماعية تعلن تحسين وزيادة مفردات السلة الغذائية الاضافية لمستفيديها
مفردات السلة الغذائية الإضافية للاحتياجات الغذائية الأساسية للأفراد والعائلات تتضمن هذه المفردات مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية مثل الأرز والشعير والمكرونة، إلى جانب المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة والعدس تشمل أيضًا الفواكه والخضروات المعلبة والمجففة والمعالجة، والحليب والألبان والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية الضرورية للحصول على تغذية صحية.
مفردات السلة الغذائية الإضافية
إن مفردات السلة الغذائية الإضافية تعد جزءًا هامًا من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند تجهيز السلة الغذائية، حيث تشمل هذه المفردات المكملات الغذائية التي تعزز قيمة التغذية للأفراد وتلبي احتياجاتهم الغذائية اليومية بينما تُستخدم المفردات الغذائية الإضافية في العادة لتعزيز وتكميل السلة الغذائية الأساسية، بإمكانها أيضًا أن تساعد في تلبية احتياجات خاصة مثل الحالات الصحية الخاصة أو التحسين من حالة التغذية العامة.
هيئة الحماية الاجتماعية تعلن تحسين وزيادة مفردات السلة الغذائية الاضافية لمستفيديها
نقدم لكم قائمة تفصيلية توضح بعض المفردات الغذائية التي تمت إضافتها وتحسينها في السلة الغذائية:
- تم زيادة كمية الأرز في السلة الغذائية لتلبية احتياجات المستفيدين، فالأرز يعد إحدى المواد الغذائية الأساسية التي تحتوي على الكربوهيدرات الضرورية للحصول على طاقة وقوة.
- تمت زيادة كمية السكر في السلة الغذائية لتلبية احتياجات الأسر وتمكينهم من تحضير وجبات شهية ولذيذة.
- يعد الزيت النباتي مصدرًا هامًا للدهون الصحية والضرورية لجسم الإنسان، وتم زيادة الكمية المقدمة في السلة الغذائية لضمان توافرها لفترة أطول.
- تم تحسين جودة الطحين المقدم في السلة الغذائية، حيث يعد هذا المكون أساسيًا في تحضير الخبز والمعجنات.
- تم إضافة مجموعة متنوعة من البقوليات في السلة الغذائية، مثل العدس والفاصوليا والحمص، وهي مصادر غنية بالبروتينات والألياف التي تعزز صحة الجسم.