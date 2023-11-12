“اتفرج من بيتك” تردد القنوات الناقلة مباراة الوداد المغربي وصن داونز في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023

عشاق الساحرة المستديرة داخل القارة السمراء يبحثون حاليًا عن تردد القنوات الناقلة مباراة الوداد المغربي وصن داونز اليوم، حيث الدور النهائي من البطولة اليوم والمارد الأحمر بعيدًا كل البعد عن الأنظار، حيث مباراة قوية للغاية بين أقوى الفرق المصرية وفريقًا آخر من أقوى الفرق الإفريقية، فهل يفعلها اليوم صن داونز ويتأهل أم يُلقب الهلال اليوم ببطل الدوري الإفريقي؟

تردد القنوات الناقلة مباراة الوداد المغربي

تنطلق اليوم المباراة عند الساعة الثالثة عصرًا على التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث هذه المباراة تُعلب على صفيح من نار بين الفريقان، وقد أعلنت عدد من القنوات الفضائية عن إذاعتها لهذا اللقاء بين الفريقان، وقد أتت القنوات وتردد كل قناة على النحو التالي:

قناة أبو ظبي الرياضية

تردد القناة: 12091.

القمر الصناعي: نايل سات.

اتجاه الاستقطاب أفقي.

الجودة هي HD.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

قناة أون تايم سبورت

تردد القناة هو 11861.

القمر الصناعي هو نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز هو 27500.

اتجاه الاستقطاب رأسي.

قناة بين سبورتس المفتوحة

تردد القناة هو 12054.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

اتجاه الاستقطاب هو العمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 2/3.

قناة SSC

تردد القناة 12523.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة الوداد المغربي وصن داونز

ذكرنا لكم تردد القنوات الناقلة مباراة الوداد المغربي وصن داونز اليوم، وعن موعد انطلاق المباراة، فمفترض أن تكون كالتالي: