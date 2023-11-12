«هتصرف تموين ليك وعيالك».. إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين لـــ5 فئات فقط.. تعرف على كيفية الإضافة بالخطوات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لخمس فئات من المواطنين، يسعى العديد من حملة البطاقات التموينية إلى فهم هذه الفئات، وسنلقي في هذا المقال نظرة على هذه الفئات بالإضافة إلى بعض المعلومات الهامة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد

المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي: تشمل هذه الفئة المواطنين المستفيدين من دعم برنامج التضامن الاجتماعي.

تشمل هذه الفئة المواطنين المستفيدين من دعم برنامج التضامن الاجتماعي. مستلمون لمعاش تكافل وكرامة: ت شمل هذه الفئة المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

شمل هذه الفئة المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة. حاملون لبطاقات الخدمات المتكاملة: ت تيح الوزارة إضافة المواليد للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات الخدمات المتكاملة.

تيح الوزارة إضافة المواليد للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات الخدمات المتكاملة. أسر الشهداء: ت شمل هذه الفئة أسر الشهداء الذين يستحقون إضافة المواليد على بطاقات التموين.

شمل هذه الفئة أسر الشهداء الذين يستحقون إضافة المواليد على بطاقات التموين. أبناء الأسر البديلة: تمنح الفئة هذه إمكانية إضافة المواليد على بطاقاتهم التموينية.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين