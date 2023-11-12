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«هتصرف تموين ليك وعيالك».. إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين لـــ5 فئات فقط.. تعرف على كيفية الإضافة بالخطوات
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لخمس فئات من المواطنين، يسعى العديد من حملة البطاقات التموينية إلى فهم هذه الفئات، وسنلقي في هذا المقال نظرة على هذه الفئات بالإضافة إلى بعض المعلومات الهامة.
الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد
- المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي: تشمل هذه الفئة المواطنين المستفيدين من دعم برنامج التضامن الاجتماعي.
- مستلمون لمعاش تكافل وكرامة: تشمل هذه الفئة المواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.
- حاملون لبطاقات الخدمات المتكاملة: تتيح الوزارة إضافة المواليد للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات الخدمات المتكاملة.
- أسر الشهداء: تشمل هذه الفئة أسر الشهداء الذين يستحقون إضافة المواليد على بطاقات التموين.
- أبناء الأسر البديلة: تمنح الفئة هذه إمكانية إضافة المواليد على بطاقاتهم التموينية.
كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين
- الدخول على بوابة مصر الرقمية: يقوم المواطن بزيارة بوابة مصر الرقمية لبدء عملية إضافة المواليد.
- اختيار زر التموين: يتم اختيار خيار “التموين” من بين الخيارات المتاحة على البوابة.
- إضافة الأبناء الغير مقيدين: يختار المواطن خيار إضافة الأبناء الغير مقيدين على البطاقة التموينية.
- إدخال البيانات: يقوم المواطن بإدخال رقم الجوال والرقم السري في الحقول المخصصة.
- إضافة أفراد العائلة: يكتب اسم والدة الطفل ويقوم بضغط على إضافة أفراد العائلة.
- إضافة بيانات المولود: يقوم بكتابة اسم المولود ورقمه القومي الذي يوجد في شهادة الميلاد.
- تأكيد العملية: في النهاية يقوم المواطن بالضغط على زر “ضم الأبناء” لتأكيد العملية.