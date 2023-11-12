بأعلى جودة.. ثبت تردد قنوات روتانا على النايل سات لمتابعة كل الأفلام والمسلسلات والبرامج

زاد بحث المواطنين والمواطنات الفترة الأخيرة عن تردد قنوات روتانا، والتي هي مجموعة قنوات تقوم بتقديم عدد متنوع من المحتوى، حيث قناة روتانا سينما للأفلام السينمائية وكلاسيك للأفلام القديمة وخليجي للأغاني والمسلسلا الخليجي، واستطاعت المجموعة بالكامل جذب عدد كبير من المشاهدين إليها، حيث مجموعة متكاملة ونقل للمحتوى بأعلى جودة دون أي تقطيع، فدعونا نرفق لكم تردد القناة.

تردد قنوات روتانا

تمتلك شركة روتانا عدد كبير من القنوات التابعة لها، ومنها روتانا سينما للأفلام العربية وخليجية للمسلسلات الخليجية ودراما للمسلسلات العربية وموسيقي للأغاني العربية، بينما روتانا كلاسيك للأفلام الكلاسيكية العربية، وتأتي تردد القنوات على النحو التالي:

قناة روتانا سينما

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد 11296.

تصويب الخطأ 5/6.

اتجاه الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز هو 27500.

قناة روتانا خليجية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 11295.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز هو 27500.

قناة روتانا دراما

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11297.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز 27500.

قناة روتانا موسيقي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 11298.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

ضبط تردد قنوات روتانا

ويمكن بكل سهولة ضبط أي تردد من الترددات السابقة بكل سهولة، حيث اختر القناة، ثم اتبع الخطوات التالية: