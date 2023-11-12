التربية تنشر جدول امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي+ موعد انتهاء اختبارات الدور الثالث للسادس الإعدادي

جدول امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي تعد أحد أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق وذلك مع اقتراب موعد الاختبارات الخاصة بالدور الثالث للصف السادس الإعدادي وفي هذا الإطار فإن الوزارة تحرص على توفير كافة المواعيد المتعلقة بعرض جدول امتحانات الطلاب لهذا الدور وذلك ما سوف نعرضه من خلال الأسطر التالية في هذا المقال.

جدول امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي

جدول امتحانات الدور الثالث للسادس الإعدادي، يبحث الكثير من الطلاب عن جدول الدور الثالث للسادس الاعدادي لهذا العام والذي من المقرر أن يبدأ في يوم 13 من شهر نوفمبر للعام الجاري وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا الجدول:

يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر من المقرر أن تشمل الاختبارات مادة الدراسات سواء للتعليم العام أو الموهوبين.

يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر من المقرر أن تشمل الاختبارات مادة اللغة العربية.

يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر من المقرر أن تشمل الاختبارات مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر من المقرر أن تشمل المواد كل من مادة الأحياء والتاريخ والاقتصاد.

يوم السبت الموافق 18 نوفمبر من المقرر أن تشمل الاختبارات مادة الرياضيات.

أما يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر فسيكون اختبار مادة الكيمياء.

فيما سيكون يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر يوم اختبار مادة الفيزياء.

واليوم الأخير وهو يوم الثلاثاء من المقرر أن يكون مادة اللغة الفرنسية.

موعد انتهاء اختبارات الدور الثالث للسادس الإعدادي

وفيما يخص الموعد المخصص لانتهاء اختبارات الدور الثالث للصف السادس الإعدادي والذي ستبدأ في يوم 13 من شهر نوفمبر الجاري فإن موعد انتهاء الاختبارات سوف يوافق يوم 21 من شهر نوفمبر للعام الجاري.