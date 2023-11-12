هتتعلم يعنى هتتعلم.. التقديم على الامتحان الخارجي 2023-2024 في العراق

عند التقدم للامتحان الخارجي، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور بشكل متواصل عن كيفية التسجيل للامتحان الخارجي في العراق، ويهدف الامتحان إلى تقديم أداء الطالب الذي انقطع عن الدراسة بشكل دائم لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أو للطلاب الذين يمنعون من دخول الامتحان بسبب رسوبهم مرتين في العام نفسه، ويهدف الامتحان إلى فتح فرصة جديدة للطلاب في العراق لاستكمال تعليمهم والحصول على شهادة جديدة مثل شهادة المرحلة الإعدادية والثانوية.

خطوات التقديم على الامتحان الخارجي 2023-2024

تم الإعلان عن موعد التقديم للاختبار العراق، حيث يتم بدء عملية التسجيل في 20 نوفمبر وتستمر حتى 20 ديسمبر المقبل، لذلك فإن فترة التقديم مدتها شهر ويمكن للطلاب التقديم في جميع المحافظات في العراق، ويتم القيام بالتسجيل عبر موقع إلكتروني، ثم يجب على الطلاب طباعة الاستمارة وتقديم الوثائق المطلوبة في مديرية التعليم العالي التابعة للمحافظة التي يقيم فيها الطالب.

شروط التقديم في الامتحان

هناك عدة متطلبات لدخول الطلاب إلى الامتحان، لذلك يجب توفر بعض الشروط المطلوبة لكي لا يتم منع الطالب من الدخول إلى الامتحان واستكمال دراسته، وسنتعرف على بعض الشروط المهمة، وهي كما يلي:

يتوجب على الطالب أن يتوقف عن الدراسة لمدة 3 سنوات.

يكون الطالب من مواليد 1990 حتى 2007 عام.

يتعين على الطالب أن يمتحن في 8 مواد، ويجب عليه أن ينجح في 5 مواد

الأوراق اللازمة للتقديم للامتحان

ينبغي أن يلتزم المرء ببعض الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاشتراك في الامتحان الخارجي، ويشترط في ذلك الحصول على مؤهل عالي وبالتالي، فإن الأوراق الضرورية هي كالتالي: