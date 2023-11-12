الآن ظهرت ... نتائج ثالث متوسط دور ثالث 2023 بالعراق جميع المحافظات

بعد الانتهاء من فترة الاختبارات التي جرت في الثاني من نوفمبر 2023، أعلنت الوزارة العراقية عن ظهور نتائج الدور الثالث للصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق، وتمت هذه الاختبارات كفرصة أخيرة لجميع الطلاب لاجتياز هذا الدور، وقد تم توفير رابط للوصول إلى النتيجة عبر الإنترنت.

نتائج ثالث متوسط دور ثالث 2023 بالعراق

قدمت وزارة التربية والتعليم في العراق إرشادات حول كيفية الوصول إلى نتائج اختبارات الصف الثالث المتوسط للعام الحالي، والتي انتهت في الثاني من نوفمبر 2023، لجميع الطلاب في مختلف محافظات العراق، فقد قامت الوزارة بجعل هذه النتائج متاحة للطلاب عبر موقعها الرسمي الذي يغطي جميع المحافظات، ويمكنك معرفة نتيجتك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

يوجد أمامك ترتيب لجميع المحافظات، اختار المحافظة ذات الصلة.

انقر على مربع التنزيل الموجود باللون الأخضر.

بعد ذلك ستظهر أمامك النتائج بصيغة pdf.

في هذا الكشف قم بالبحث عن اسمك ودرجاتك.

الثالث المتوسط دولة العراق

في هذه المرحلة الهامة من الدراسة يسعى الطلاب جاهدين لتحقيق هدفهم المرغوب وهو النجاح والتفوق، ويتم تحقيق هذا الهدف أيضًا من خلال السعي لتحقيق النجاح في العملية التعليمية وفي الحياة المهنية، ويبدأ تحقيق هذا الحلم منذ بداية هذه المرحلة الدراسية، وبدأت الاختبارات لهذه المرحلة في يوم 25 أكتوبر 2023 واستمرت حتى يوم 2 نوفمبر 2023 منذ ذلك الحين، بدأت جميع اللجان في تصحيح أوراق الاختبارات لتحديد الدرجات والإعلان عن النتائج بعد مراجعة التصحيح بعد ذلك، سيتم رفع النتائج بدقة عالية على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة.