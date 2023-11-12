“استقبل الإشارة فورًا” تردد قناة الغد الجديد 2024 عل القمر الصناعي نايل وعرب سات

تردد قناة الغد الجديد 2024؛ من ضمن أكثر الترددات التي يتم البحث عنها خلال هذه الفترة ولذا وخلال هذا المقال سنقوم بتوضيح التردد، فقناة الغد تعتبر من أقدم القنوات الموجودة على الساحة فهي تقوم بتقديم تغطية شاملة لجميع الأحداث سواء على الناطق المحلي أو على النطاق الدولي ومن ضمن مميزاتها أنها لا تحتاج لدفع اشتراك لمشاهدة برامجها كما أنها تعمل على مدار أربعة وعشرون ساعة من دوان انقطاع.

تردد قناة الغد الجديد 2024

الآن وخلال هذه الفقرة سنقوم بتوضيح تردد قناة الغد الجديد 2024 من خلال القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حيث يمكن ضبطها على كليهما بكل سهولة ويسر ولكن يجب ضبط الإعدادات على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11900.

الاستقطاب: عمودي.

ضبط معدل الترميز على: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5\6

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات جاء على النحو التالي:

تردد قناة الغد الإخبارية: 12522

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

نبذة عن قناة الغد الإخبارية

وبعد التعرف على تردد قناة الغد الجديد 2024، فلقد قررنا أن نقوم بوضع نبذة قصيرة عن هذه القناة فهي تمتاز بجودة الصوت والصورة، كما أنها أكثر تقدمًا وقدرة على التحديث عند المقارنة بغيرها من القنوات، تقوم القناة بتقديم محتوى دقيق وشامل ومفصل للأوضاع التي تقوم بنقلها، كما أنها تساهم في توفير تغطية مستمرة لكافة الأحداث من خلال مجموعة متميزة من الإعلاميين والصحفيين من ذوي الكفاءات، يمكنكم بكل سهولة ويسر ضبط إعدادات التردد على القمرين النايل وعرب سات .