عروض بالهبل …تعرف على موعد الجمعة البيضاء 2023 وأهم العروض والتخفيضات

ينتظر الكثيرون موعد الجمعة البيضاء بترقب فهي فرصة لا تفوت، وتتمثل في تخفيضات وعروض لا يُمكن العثور عليها في أي مناسبة أخرى، ويرجع سبب ذلك إلى أهمية هذا الحدث حيث تشمل جميع المحلات التجارية والأسواق العالمية التي توفر أفضل المنتجات، وتقدم المحلات الصغيرة قسائم تخفيض بنسبة صغيرة جداً لا تؤثر على أرباحها الخاصة، ولهذا السبب يتطلع الجميع لمعرفة موعد الجمعة البيضاء والعروض التي تُقدم فيها من قبل جميع الأسواق.

موعد الجمعة البيضاء

تعد الجمعة البيضاء يومًا يتم فيه بيع جميع المنتجات المتاحة في الأسواق في جميع أنحاء العالم بأسعار أقل، وتختلف نسبة التخفيض حسب السوق التي يتم الشراء منها، وتكون نسبة المبيعات في هذا اليوم أكثر من أي وقت آخر.

يكون موعد هذا الحدث العالمي في نهاية شهر نوفمبر، ويحتفل به سنوياً، ولا يتغير موعده عاماً بعد عام، بل يظل ثابتاً دائماً.

ويُعرف هذا اليوم في الدول العربية باسم الجمعة البيضاء، وذلك لأنه الاسم البديل للجمعة السوداء أو البلاك فرايدي، والذي يُعتبر غير مناسب من وجهة نظر العرب لأنه يُشير إلى اللون الداكن، ولذا تقرروا تغييره إلى هذا الاسم.

عروض الجمعة البيضاء في مصر

جميع المحلات تقدم تخفيضات وعروضاً على الملابس ومنتجات التجميل مع الأثاث والأدوات المنزلية وغيرها من العروض المتنوعة.

عند البحث عن أفضل عروض الموضة، لن تجد أفضل من شي ان الذي يتنافس بتخفيضاته الرائعة على كل ما تحتاجه المرأة من ملابس وأدوات تجميل.

نون هي واحدة من أكبر منصات التسوق الإلكترونية في العالم، حيث توفر خصومات وعروضًا على جميع أنواع المنتجات.

يعد متجر ليفل شوز من أكبر المواقع التي تقوم ببيع الأحذية ويشترك في حدث الجمعة البيضاء بنسبة كبيرة من التخفيضات.

رنين وكارفور هما متاجر تضم جميع احتياجات المنزل من الملابس والطعام إلى الأثاث والأثاث المنزلي.

عروض المتاجر والمولات في بلاك فرايدي

بالطبع، إليك تلخيص لعروض المتاجر والمولات في بلاك فرايدي:

شاشة تورنيدو 43 بوصة سمارت:

– تخفيض 18%.

– السعر الجديد: 6،199 جنيهًا بدلاً من 7،599 جنيهًا.

هاتف Infinix Smart 6:

– تخفيض 11%.

– السعر الجديد: 3،049 جنيهًا بدلاً من 3،450 جنيهًا.

Samsung Galaxy Tab S8:

– تخفيض 16%.

– السعر الجديد: 21،499 جنيهًا بدلاً من 25،790 جنيهًا.

لابتوب Lenovo Gaming:

– تخفيض 6%.

– السعر الجديد: 23،599 جنيهًا بدلاً من 25،300 جنيهً.

بوتجاز Gas Cooker:

– تخفيض 17%.

– السعر الجديد: 4،599 جنيهًا بدلاً من 5،599 جنيهًا.

بلوفر حريمي موديلات متعددة:

– خصم 32%.

– السعر الجديد: 296 جنيهًا بدلاً من 399 جنيهًا.

بنطلون حريمي بولا:

– تخفيض 39%.

– السعر الجديد: 119 جنيهًا بدلاً من 199 جنيهًًا.

هذه العروض تمثل فرصًا مميزة للمتسوقين للاستفادة من تخفيضات تصل إلى 39% على مجموعة واسعة من المنتجات.