الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 في مصر عبر موقع hij.moi.gov.eg

أعين المواطنين في جمهورية مصر العربية الآن مُسلطة على نتيجة قرعة الحج 2024، خصوصًا بعد إعلان الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة الداخلية المصرية عن الانتهاء من تسجيل قرعة الحج، حيث يترقب المواطنين إعلان النتيجة ويتساءلون عن موعد إعلان النتيجة وكيف يمكن الاستعلام عن المقبولين بعد أن تُعلن بشكل رسمي.. تقرير كامل حول هذا الأمر.

نتيجة قرعة الحج 2024

حددت وزارة الداخلية المصرية عدد من الأيام من أجل إجراء قرعة الحج بها، حيث وزعت إجراء القرعة على أيام بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، حيث القرعة بدئت بالفعل أمس السبت وما زال التسجيل مستمر في المحافظات إلى يوم الخميس القادم، حيث جاءت مواعيد القيام بالقرعة في بعض المحافظات على النحو التالي:

يوم السبت الموافق 11 نوفمبر في مطروح والشرقية والجيزة والقاهرة.

يوم الأحد 12 نوفمبر في القليوبية والإسكندرية والمنيا والدقهلية ودمياط.

يوم الاثنين 13 نوفمبر في أسوان وجنوب سيناء وبني سويف والغربية وبورسعيد والبحيرة.

يوم الثلاثاء 14 نوفمبر في الفيوم والمنوفية والإسماعيلية والوادي الجديد وكفر الشيخ.

يوم الأربعاء 15 من نوفمبر في الأقصر والبحر الأحمر والسويس وأسيوط.

يوم الخميس 16 من نوفمبر في شمال سيناء وقنا وسوهاج.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

تقوم وزارة الداخلية بالإعلان بشكل رسمي عن النتائج الخاصة بقرعة الحج عبر بوابة الحجز الرسمية التابعة للداخلية المصرية، حيث يمكن المتقدمين أن يستعلموا عن نتيجة القرعة عبر سيرهم على الخطوات التالية: