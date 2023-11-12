“انخفض تاني”سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12 نوفمبر 2023 في بداية التعاملات اليوم

ومع بدء التعاملات اليومية بدأ البحث يزداد عن سعر الذهب اليوم الأحد الذي يوافق 12 من شهر نوفمبر 2023، حيث يريد البائعين التعرف على الأسعار التي في ضوئها سيتم بيع الذهب، وكذلك يرغب المواطنين في التعرف على أسعار اليوم للتعرف على القيمة الشرائية للذهب هل هناك ارتفاع أو انخفاض عن أمس؟، لذا وعبر هذا المقال سنتعرف على الأسعار لمختلف الجرامات.

سعر الذهب اليوم

هل ازداد سعر الذهب اليوم ؟ أم أن هناك حالة انخفاض عن اليوم السابق؟، ولكن عيار 24 سجل قيمة 2954 جنيه مصري وهو إجمالي سعر سبيكة الذهب وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، حيث جاءت أسعار السبائك على النحو التالي:

سعر السبيكة لوزن 2.5 جرام تسجل 7005 جنية.

سعر سبيكة وزن 5 جرام تسجيل 13878 جنيه مصري.

أما سعر سبيكة الذهب 10 جرامات جاءت بسعر 27436 جنيه مصري.

سعر السبيكة بوزن 20 جرام سعر 54499 جنيه مصري.

سعر السبيكة وزن 50 جرام 135315 جنيه.

وأخيرًا سعر السبيكة ذات الوزن 100 جرام جاءت بنحو 270096 جنيه مصري.

بينما سعر الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم جاء 20680 جنيه مصري.

سجل عيار 21 اليوم الأحد 2585 جنيه مصري.

بينما استقر عيار 18 عند قيمة 2216 جنيه مصري.

وأخيرًا جاء سعر الذهب عالميًا بنحو 1938 دولار.

انخفاض مشتريات الذهب

وبعد توضيح سعر الذهب اليوم الأحد، فلقد نوه مجلس الذهب العالمي بأن مشتريات الذهب انخفضت بنسبة 6.3 % في الربع الثالث من هذا العام 2023 في مقابل 10.4% طن بالربع الثاني من هذا العام بنسبة بلغت 39.4%، وهذا الانخفاض بسبب زيادة أسعار الذهب عن الأعوام السابقة يشكل كبير مما نتج عنه التراجع في شرائه.