هنرجع الصور والفيديوهات بضغطة زرار .. تطبيقات وطرق لاسترجاع الملفات والصور والفيديوهات المحذوفة بسهولة

يتسائل الكثير من الناس عن كيفية استرجاع الملفات المحذوفة وحماية البيانات من الضياع وأيضاً استرجاع الصور المحذوفة والفيديوهات، ويقع الكثير من الناس في موقف حذف الملفات المهمة عن طريق الخطأ سواء كانت تلك الملفات صور أو فيديوهات أو أي نوع من أنواع الملفات الأخرى، وفي تلك الحالة يعجز المستخدم ويحبط خاصة في حالة كانت تلك الملفات لا يمكن استبدالها.

كيف تعمل برامج استعادة الصور المحذوفة للاندرويد؟

تعتمد برامج استعادة الصور المحذوفة لنظام Android على تفاصيل تقنية محددة لإعادة البيانات، عند حذف صورة أو ملف، يقوم النظام بوضع علامة على هذا الملف للدلالة على أن المساحة المحتلة يمكن استخدامها مرة أخرى، تقوم برامج استعادة الصور بفحص الذاكرة للبحث عن الملفات المحذوفة والتي لا تزال تحمل هذه العلامات، وفي حالة العثور على الملف، تقوم البرامج بإعادته إلى الذاكرة التخزينية وتجعله متاحًا للمستخدم مرة أخرى، يلاحظ أن بعض البرامج تحتاج إلى صلاحيات الجذر لتحقيق أقصى إمكانيات الاستعادة، يُنصح بأن يتم استخدام برامج استعادة الصور في أسرع وقت ممكن بعد حذف الملف لزيادة فرص الاسترجاع الناجح.

البرامج المستخدمة في استعادة الصور والفيديوهات المحذوفة

يمكن استعادة الملفات المحذوفة من النسخ الاحتياطية فيها عن طريق:

استعادة الملفات من النسخ الاحتياطية في البرامج

تلك الطريقة يمكن بها استعادة الملفات المحذوفة والتي سبق وأن قام الشخص بعمل نسخ احتياطية لملفاته باستمرار عليها، ويوجد العديد من البرامج التي تقوم بإنشاء نسخ احتياطية من الملفات منها ‏Windows Backup, Macrium Reflect, Acronis‏.

فتح التطبيق المستخدم في إنشاء النسخ الاحتياطية.

قم بتحديد النسخة التي تحتوي على الملفات المراد استعادتها.

ثم استرجاع الملفات من النسخة الاحتياطية به.

تحميل أحد البرامج المتخصصة في استرجاع الملفات المحذوفة

حتى وإن تم حذفها بالكامل ومن أشهر هذه البرامج EaseUS Data‏ ‏Recovery Wizard Recuva, Wondershare‏ ‏Recoverit Disk Drill, Puran File Recovery‏، ويمكن استرجاع الملفات المحذوفة من خلال تلك البرامج عن طريق: