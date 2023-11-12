يُخضع العديد من قنوات البث الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات لتحديثات دورية، حيث تتوقف بعضها عن العمل بعد تعديل تردداتها. وفي محاولة للتسهيل على المشاهدين، يقوم الأفراد بالبحث الدقيق عن الترددات الجديدة وإضافتها يدوياً إلى أجهزة الريسيفر الخاصة بهم. ومن هنا يأتي أهمية تحميل تردد آخر تحديث لجميع قنوات نايل سات بخطوات بسيطة، وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي قد يتطلبه البحث وإضافة كل قناة على حدة.

هناك طريقة تسهّل عملية تحميل تردد آخر تحديث لكافة قنوات نايل سات، سواء كانت قنوات الأفلام، المسلسلات، الرياضة، أو المنوعات. يمكن القيام بذلك من خلال بعض الإعدادات البسيطة باستخدام جهاز “الريموت كنترول”، ويُفضل ذلك وفقاً لتوجيهات فني متخصص في مجال الدش وأجهزة الريسيفر.

خطوات تنزيل تردد جميع قنوات النايل سات آخر تحديث

ابدأ رحلتك في تحديث قنوات النايل سات بسهولة عبر جهاز الريسيفر الخاص بك، حيث يمكنك الوصول إلى الإعدادات ببساطة.

أولاً وقبل كل شيء، قم باختيار الزر MENU أو القائمة المتاحة على جهاز التحكم الخاص بالريسيفر الخاص بك.

سيتاح أمامك مجموعة من الخيارات، وفي هذا السياق، اختر الإعدادات للمضي قدماً في عملية التحديث.

في قسم الإعدادات، اختر الضبط الهوائي، ومن ثم حدد القمر الصناعي المرغوب، وانطلق نحو خيار البحث العشوائي لاستعراض كل القنوات المتاحة. يمكنك أيضاً استخدام مصطلح “Blind Research” إذا كنت ترغب في تعميق البحث.

بمجرد اختيار الخيارات المناسبة، ستشهد بداية عملية التحميل، ورغم أنها قد تأخذ بضع دقائق، إلا أنها ستضمن لك الحصول على أحدث تحديث لترددات جميع قنوات النايل سات.

لا تنسى الضغط على زر الحفظ بعد اكتمال عملية التحديث لضمان الاستمتاع بمشاهدتك دون عناء، واستمتع بتنقية تجربة مشاهدتك مع ترددات محدثة للنايل سات.

تنزيل تردد جميع قنوات النايل سات آخر تحديث

وبحسب فني الدش وأجهزة الرسيفر، هناك 3 ترددات، يمكن من خلالها تنزيل جميع قنوات النايل سات آخر تحديث دفعة واحدة.

التردد الأول: 12341.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

التردد الثاني: 12054.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد التالت: 11317.