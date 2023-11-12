تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 اضبطها على النايل سات

يواجه العديد من الأشخاص تحديات بعد تعديل تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث أصبحت الحاجة ملحة للعثور على التردد الجديد للقناة، وذلك لضمان متابعة المسلسلات والبرامج اليومية التي تبثها القناة حيث تحتل قناة الفجر الجزائرية مكانة خاصة في قلوب المشاهدين، وتتميز بشعبيتها الكبيرة. لذا، سنقوم في هذا المقال بمراجعة التردد الجديد للقناة على قمر النايل سات، وكيفية ضبطها على هذا التردد الجديد.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لعام 2023 على النايل سات هو كالتالي:

التردد: 12645

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

جودة الصورة: SD

كيفية ضبط القناة وفق التردد الجديد على قمر النايل سات وعلى جميع الأجهزة

لتعديل تردد قناة الفجر وضبطها على التردد الجديد، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الريموت كونترول. اختر خيارات من القائمة. حدد التثبيت اليدوي. أدخل التردد الجديد للقناة وانتظر لحظات حتى يتم تحديث القناة على جهازك.

البرامج التي تقدمها قناة الفجر الجديد.

قناة الفجر الجزائرية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك المسلسلات التركية والبرامج الإخبارية التي تغطي الأحداث الراهنة في الجزائر والوطن العربي. كما توفر أيضًا برامج ترفيهية متنوعة، بما في ذلك البرامج الحوارية والعائلية التي تضفي جوًا من المرح والتسلية حيث تقدم القناة مجموعة من المسلسلات التركية الشهيرة، مثل “قيامة عثمان”، “أرطغرل”، “السلطانة قسم”، وغيرها. كما تقدم القناة مجموعة من المسلسلات العربية، مثل “طوق البنات”، “باب الحارة”، “الهيبة”كما تقدم القناة مجموعة من البرامج الفنية، والتي تتناول الفنون المختلفة، مثل السينما والموسيقى والمسرح.