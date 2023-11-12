شوف هترجع البيت امتى.. ساعات العمل الرسمية في القانون الجديد+ المادة 86 و87 من قانون العمل

ساعات العمل الرسمية في القانون الجديد سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال حيث نصت المواد الخاصة بقانون العمل الموحد على كثير من الشروط واللوائح التي تعمل على تنظيم العمل والتي يجب أن يلتزم بها كل طرف من أطراف منظومة العمل ومن بين هذه الشروط مسألة تحديد مواعيد العمل الرسمية في كل قطاع من قطاعات الدول وهذا ما سنوضحه في الأسطر التالية من هذا المقال.

ساعات العمل الرسمية في القانون الجديد

ساعات العمل الرسمية في القانون الجديد، وفقًا لقانون العمل فإن المادة 80 الخاصة بتنظيم عدد ساعات العمل قد نصت على عدم تجاوز الساعات المخصصة لتشغيل الموظفين عن ثماني ساعات في اليوم وكذلك 48 ساعة خلال الأسبوع، على أن لا يتم التدخل فيما يخص المدة المتعلقة بتناول الأطعمة أو أخذ الراحة، ويمكن بقرار وزاري القيام بتقليل الحد الأقصى الخاص بساعات العمل لمجموعة من الموظفين في بعض الصناعات أو غيرها من الأعمال التي ترى الوزارة بأنها لا تلائم العمل بمعدل ثماني ساعات.

المادة 86 و87 من قانون العمل

نصت كل من المادة 86 والمادة 87 على مجموعة من الشروط الخاصة بالعمل والتي سنعرضها في النقاط التالية: