نزل التردد وشغلها طول النهار.. تردد قناة السعودية قرآن كريم+ برامج قناة القرآن الكريم السعودية

تردد قناة السعودية قرآن كريم يعد واحد من الموضوعات الأكثر بحثًا بين الكثير من محبي الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات، وذلك للاستماع الكثير من الموضوعات الدينية والآيات القرآنية الكريمة والتواشيح وغيرها من المحتويات الدينية التي يعرضها علينا مجموعة من كبار المشايخ ورجال الدين، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض كل ما يخص تردد هذه القناة وأبرز المعلومات عنها.

تردد قناة السعودية قرآن كريم

تردد قناة السعودية قرآن كريم، في الأسطر التالية سوف نعرض لكم أحدث تردد لقناة السعودية قرآن كريم وذلك على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية عربسات

أما في حال رغب المشاهدين في التعرف على تردد قناة القرآن الكريم السعودية على القمر الصناعي عرب سات فيمكنهم ضبطه كالتالي:

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

برامج قناة القرآن الكريم السعودية

تقدم قناة السعودية قرآن كريم لجماهيرها الكثير من البرامج المتنوعة التي تلقى إعجاب الكثير ومن بين هذه البرامج ما يلي: