“شوف معاشك هينزل امتي وكام” استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة عبر moss.gov.eg

المواطنون المسجلين بمعاش تكافل وكرامة مؤخرًا يتساءلون عن الطريقة التي من خلالها يتم عمل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة، بحيث يتمكن المواطن من التعرف على مدى شموله في المعاش الشهري أم لا، وهل هو تابع لبرنامج تكافل أم برنامج كرامة، وسنوضح لكم هذا كله بموقعنا “البديل” وسوف نوضح متى ينزل دعم تكافل وكرامة كل شهر.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين المنضمين حديثًا إلى برنامج تكافل وكرامة عمل استعلام عن أي معلومات خاصة بهم عن دعمهم الشهري المقدم لهم من برنامج تكافل وكرامة بكل سهولة من خلال الشبكة، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

يتوجه المستعلم في بداية البحث لموقع وزارة التضامن الاجتماعي حيث ب وابة استعلام تكافل وكرامه .

. أضف الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على أيقونة الاستعلام في حالة رغبتك بالاستعلام عن أي معلومة عن معاشك.

في حالة الشكاوى، يمكن النقر على زر تقديم شكوى وبعدها ستقدم أي شكوى ترغب في تقديمها أي إن كان سببها.

موعد تقديم معاش تكافل وكرامة 2023

وضحنا لكم بالخطوات كاملة كيف يتم عمل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة عن المعاش، وبالنسبة للمعاش الشهري فيتم الصرف باليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، لهذا مقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة الشهر القادم في الموعد التالي:

الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر من عام 2023.

حيث مقرر صرف المعاشات لمن هم في برنامج تكافل ومن هم في برنامج كرامة بالزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا انتظروا معاشكم خلال أيام من الآن.