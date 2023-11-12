“خبر السعادة لأصحاب المعاشات”.. صرف العلاوات الخمس لجميع المستفيدين من أصحاب المعاشات

يعد قطاع التأمينات الاجتماعية من أهم وأكبر القطاعات الحكومية الذي يضم شريحة كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن الكثير منهم يبحثون بشكل كبير عن موعد صرف العلاوات الخمس الذي يتم العمل على صرفها مع بداية كل شهر ميلادي، ومن المتوقع صرفها مع بداية شهر ديسمبر المقبل، لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها، بعد صرف مجموعة لشهر نوفمبر وشهر أكتوبر، لكن البعض يتساءل عن هؤلاء المستفيدين.

المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تتمثل بعض الفئات المستفيدة للحصول على صرف العلاوات الخمس لجميع أصحاب المعاشات، كما على النحو الأتي:-

جميع أصحاب المعاشات الذي وصلوا إلى المعاش في شهر يوليو 2016.

جميع المتقاعدين في نهاية شهر يونيو 2005.

المستفيدين الذين وصلوا إلى المعاش بعد تاريخ يوليو 2006، ومن خرج في 2007 وفي يوليو 2008.

جميع الفئات الذي صدق عليها مجلس النواب.

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الإستعلام عن العلاوات الخمس وفقًا لما يلي:-