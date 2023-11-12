تردد قناة اطفال ومواهب 2023 على النايل سات

قناة اطفال ومواهب من أولى القنوات التي تهتم بمواهب الأطفال الصغار وتطويرها وتقديمها للجمهور، ويمكن الحصول على تردد قناة اطفال ومواهب من خلال مقالنا هذا، والجدير بالذكر أن تلك القناة سعودية ويتم بس محتواها من داخل أبو عريش بالسعودية، وبفضل اهتمامها بالمواهب حتى عمر 12 عام تمكنت من عمل جمهور كبير من الصغار والكبار، وفي السطور التالية سنتحدث حور التردد الجديد لقناة Atfal Mawaheb.

تردد قناة اطفال ومواهب 2023

استطاعت إدارة قناة ومواهب تقديم محتواها بشكل وصورة ممتازين من خلال تردد وإشارة قوية، وهذا بسبب استعمال الأجهزة والمعدات التكنولوجية الإلكترونية الحديثة، ويمكن إضافة تردد قناة اطفال ومواهب على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال بيانات التردد والتي قام موقعنا بتوفيرها لمتابعينا وتلك البيانات هي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11353) أو التردد الآخر (11354).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

اسم القناة: Atfal Mawaheb.

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة أطفال ومواهب

تسعى قناة اطفال ومواهب إلى تقديم محتوى متميز يمتع الأطفال ويعلمهم الكثير، ويطور من مستواهم الذهني، كما امتازت Atfal Mawaheb بالكثير من المميزات كالتالي: