تردد قناة نون كيدز 2023 على النايل سات

تهتم قناة نون للأطفال بكل ما يفيدهم ويرفه عنهم، وهي مناسبة من عمر سنتين وحتى 12 عام، وهي من القنوات الحديثة بعض الشيء ولكن تمكنت من تكوين جمهورها الكبير من الصغار والكبار، حيث أم محتواها متميز يجذب إليه الجميع، وهذا يرجع لاهتمامها بعمل مسابقات للأطفال وفقرات تعليمية وكذلك عروض الرسوم المتحركة، وخلال مقالنا سنتطرق حول تقديم تردد قناة نون كيدز الجديد.

تردد قناة نون كيدز

عملت إدارة Noon Kids على الاهتمام بالصورة والصوت من أجل استمتاع متابعيها، لذلك ثامت باستخدام أحدث أجهزة تكنولوجية تعمل على توضيحهم دون تشويش أو تقطيع، كما تمكنت من الحصول على إشارة قوية لترددها، ويمكن الحصول على تردد قناة نون كيدز من خلال كتابة البيانات التالية في البحث عن التردد على جهاز الاستقبال:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: Noon Kids.

التردد: (11316).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (2/ 3).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة نون كيدز

تنوعت قناة نون كيدز في المحتوى المقدم للأطفال، كما عملت على الاهتمام بتنميتهم وتحسين المستوى الذهني لديهم، وكذلك تطوير قدراتهم، وتميزت القناة بالتالي: