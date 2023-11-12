“أهي دي الأخبار الحلوة بجد” تأجيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية في مصر .. أعرف حقيقة الكلام ايه

يقوم العديد من أولياء الأمور والطلاب في مصر بالبحث عن حقيقة تأجيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية في مصر حيث يتساءل أولياء الأمور دائما عن مواعيد تعطيل المدارس مع ذكر السبب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة أنباء عن تأجيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية المصرية حيث يمكنكم التعرف على حقيقة الخبر من خلال هذا المقال تابعوا معي.

تأجيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية في مصر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر حيث يقوم العديد من أولياء الأمور بالتساؤل عن حقيقة هذا الخبر حيث ان وزارة التربية والتعليم المصرية لم تصدر أي قرارات بخصوص تعطيل المدارس لسوء الأحوال الجوية وأكدت المصادر أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تعطيل الدراسة ولم تصدر أي تعليمات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بخصوص سوء الأحوال الجوية في الأيام الحالية فهناك استقرار في الأحوال الجوية حتى الآن وأكد المصدر أيضا أنه في حالة تعطيل المدارس فسوف يتم الابلاغ من قبل وزارة التربية والتعليم واكد ان ليس هناك أي تقلبات في درجة الحرارة او رياح او اتربه تؤدي الى تأجيل الدراسة ولكن هناك عدة نصائح للطلاب يجب اتباعها في فصل الخريف لمرضى حساسيه الجيوب الأنفيه ومن اهم اعراض الجيوب الانفية هي افرازات من الانف وألم الوجه واحتقان وارتفاع درجة حرارة الجسم فإذا وجدت هذه الاعراض يعني هذا أن الطالب مريض جيوب انفية فعلية بغسل الانف بمحلول ملحي او البخاخات المخصصه لتقليل الإفرازات حتى يتم التخلص من مسببات التهيج والحساسية.