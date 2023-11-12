سوء حالة الطقس في مصر في هذه المحافظات!! أوعي تودي عيالك المدرسة اليومين دول

يقوم العديد من الناس في مصر بالبحث يوميا تقريبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة الطقس حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس وعن خريطة الظواهر الجوية والمناطق المحتمل سقوط الأمطار بها يمكنكم التعرف على حالة الطقس في مصر من خلال هذا المقال تابعوا معي.

حالة الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية بعد التوقعات على بعض المحافظات يمكنك التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

حالة الطقس على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا.

طقس معتدل الحرارة على جميع السواحل الشمالية.

حالة الطقس على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد حار.

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد لطيف ليلا على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد.

احتمالية وجود شبورة على أغلب الطرق الزراعية وبعد الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي إلى مناطق القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية ومدن وسط سيناء وشمال الصعيد ومدن قنا.

مناطق سقوط الأمطار

توقعت هيئة الارصاد الجوية انه سوف يتم سقوط أمطار على بعض المدن الموضحة في النقاط التالية: