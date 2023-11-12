عاجل اسعار الارز الشعير اليوم في مصر في كافة الأسواق

يبحث المواطنين المصريين باستمرار عن اسعار الارز الشعير اليوم في مصر، وذلك لمعرفة سعره اليومي، حيث يعد الأرز من السلع التي تشهد تقلباً مستمراً في سعره، حيث يعد الأرز أحد السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت من البيون المصرية، حيث أنه بمر بعدد من المراحل المختلفة حتى يصل إلى مرحلة الأرز الأبيض الذي يستخدم في البيوت، وما يستخرج منه يستخدم كأعلاف الحيوانات.

اسعار الارز الشعير اليوم في مصر

نقدم لم من خلال موقعنا الإلكتروني سعر الأرز اليوم لنوعية عريض الحبة ورفيع الحبة، حيث نوضح لكم السعر الخاص بكل نوع من أنواعه:

وصل سعر كيلوا الأرز للمستهلك إلى 24 جنيه ويصل حتى 28 جنيها، بحيث يختلف هذا السعر من منطقة لأخرى.

كما سجل سعر الأرز اليوم الذي يتم صرفه في السلع التموينية، إلى نحو 12.6 جنيها.

بينما وصل سعر الأرز المعبأ اليوم نحو 30 جنبها وحتى 35 جنيها للكيلو الواحد.

وقد سجل الطن الأرز الشعير اليوم للنوع العريض الحبة نحو 18300جنيها للطن الواحد.

بينما سجل سعر طن الأرز الشعير للنوع الرفيع الجبة نحو 17300 جنبها للطن الواحد.

توقعات سعر الأرز الأيام القادمة

من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز في خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد المبادرات الأخيرة من الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية من السكر والأرز والعدس والفول والطحين، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 10% وحتى 25%، حيث تم بالفعل خفض سعر السكر ضمن هذه المبادرة، كما ستشهد باقي السلع انخفاض كبير في الأيام القليلة القادمة.