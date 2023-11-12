أغلاها الكليوبترا !! اسعار السجائر اليوم 12 نوفمبر 2023 .. بتزيد بنسبة 50%؟! الفلوس دي أولى بيها بيتك

يقوم العديد من المدخنين بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار السجائر اليوم وذلك بالتزامن مع تعديلات أحكام قانون الضرائب على القيمة المضافة للسجائر و زيادة وانخفاض أسعار السجائر بشكل دائم حيث يمكنكم التعرف على اسعار السجائر بجميع انواعها من خلال هذا المقال تابعوا معي.

اسعار السجائر اليوم

قامت الجريدة الرسمية بالإعلان في عددها رقم 44 الذي صدر في يوم 4 نوفمبر عام 2023 الذي يتضمن تعديلات تم إقرارها من قبل مجلس النواب بخصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر وتشمل تعديل أسعارها بوضع حدود جديدة لها حيث قام رئيس شعبة الدخان ابراهيم امبابي بالإعلان في اتحاد الصناعات المصرية من خلال بيان له عن بدء تطبيق اسعار السجائر بداية من يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر عام 2023 كما أعلنت الشركة الشرقية للدخان قائمة جديدة لأسعار السجائر والتي ضمت 11 صنفا من السجائر الشعبية تقريبا ويمكنكم التعرف على الاسعار الجديدة من خلال النقاط التالية: