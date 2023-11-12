أخبار مصر
رسميًا “اسعار الدولار في السوق السوداء وصلت لـ50جينة”!! شوف في البنوك بقت بكام
يقوم العديد من الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار الدولار في السوق السوداء ويشهد استقرار ملحوظ مع بداية التعاملات حتى يتم الحفاظ على سعر الدولار في مصر على اخر مستوى له حيث يمكنكم التعرف على اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم من خلال هذا المقال تابعوا معي.
اسعار الدولار في السوق السوداء
قامت جميع البنوك المصرية بتحديد سعر الدولار بالقيمة التي تتعامل بها في الشراء والبيع ويمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:
- تم التصريح من قبل البنك الأهلي المصري عن استقرار سعر الدولار وتم تسجيلة ب 30 جنيه 75 قرش في حالة الشراء و30 جنيه 85 قرش في حالة البيع
- سجل البنك الاهلي المصري اليوم سعر الدولار في حالة الشراء 30 جنيه 75 قرش وفي حالة البيع 30 جنيه 85 قرش.
- قام بنك مصر بالتسجيل في تعاملاته بالدولار بسعر الدولار 30 جنيه 75 قرشا للشراء وللبيع 30 جنيه 85 قرش.
- قام بنك سي أي بي بتحديد سعر الدولار من خلاله في حالة الشراء 30 جنيه 85 قرش وفي حالة البيع 30 جنيه 95 قرش.
- قام مصرف ابو ظبي الاسلامي بتسجيل لشراء الدولار الواحد 30 جنيه 90 قرش والبيع 30 جنيه 95 قرش.
- سجل بنك قطر الوطني في حالة شراء الدولار 30 جنيه 85 قرش وفي حالة بيعه 30 جنيه 95 قرش.
- سجل بنك HSBC انه سعر الدولار لديه في حالة الشراء 30 جنيه 85 قرش هو في حالة البيع 30 جنيه 95 قرش.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30 جنيه 95 قرش شراء ويباع ب 30 جنيه 95 قرش.
- سجل بنك قناة السويس سعر الدولار في حالة الشراء 30 جنيه 85 قرش وفي حالة البيع 30 جنيه 95 قرش.