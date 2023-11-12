رسميًا “اسعار الدولار في السوق السوداء وصلت لـ50جينة”!! شوف في البنوك بقت بكام

يقوم العديد من الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار الدولار في السوق السوداء ويشهد استقرار ملحوظ مع بداية التعاملات حتى يتم الحفاظ على سعر الدولار في مصر على اخر مستوى له حيث يمكنكم التعرف على اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم من خلال هذا المقال تابعوا معي.

اسعار الدولار في السوق السوداء

قامت جميع البنوك المصرية بتحديد سعر الدولار بالقيمة التي تتعامل بها في الشراء والبيع ويمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية: