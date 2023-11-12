“هنـــا” رابط دفع فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2023 إلكترونيًا .. وخطوات تقديم الإعفاء من دفعها

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط دفع فاتورة كهرباء شهر نوفمبر وذلك بالتزامن من بداية شهر نوفمبر 2023 حيث أتاحت شركة الكهرباء رابط دفع فاتورة كهرباء شهر نوفمبر عبر موقع وزارة الكهرباء وذلك تسهيلاً على جميع المواطنين في دفع الفواتير ، ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء في جميع المحافظات المصرية ودفها إلأكترونيًا عبر جميع المحافظ الإلكترونية او خدمات الدفع الآلي وخلال السطور التالية نكشف عن رابط دفع فاتورة كهرباء شهر نوفمبر.

رابط دفع فاتورة كهرباء شهر نوفمبر

ازدادت عمليات البحث من قبل جميع المواطنين عن رابط دفع فاتورة كهرباء شهر نوفمبر حيث يمكن لجميع المواطنين دفع فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2023 من المنزل عن طريق تطبيق الخطوات التالية :

أولًا يجب تسجيل الدخول عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا. ثم قم باختيار “دفع الفاتورة”. ثم قم بتسجيل الدخول. ثم أدخل جميع بيانات العداد بشكل صحيح “رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على كارت الكهرباء”. ثم قم باختيار طريق السداد التي تريدها “السداد عبر فوري أو السداد بالفيزا الإلكترونية”. كما يمكن السداد عبر فيزا البنك الأهلي وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك عوده وبنك الإسكندرية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2023

بعد معرفة رابط دفع فاتورة كهرباء شهر نوفمبر يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الدخول عبر موقع وزارة الكهرباء عن طريق الخطوات التالية: