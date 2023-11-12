خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد على التليفزيون “من هنــا” متاح على جميع الأقمار الصناعية 2024

يقوم العديد من أولياء الأمور بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة طيور الجنة الجديد ليقوموا بتنزيلها على الرسيفر الخاص بهم للأطفال حيث تعتبر قناة طيور الجنة هي واحدة من اشهر قنوات الاطفال الذي يفضلها اولياء الامور بسبب محتواها التربوي الذي تقوم بتقديمه للأطفال بشكل ترفيهي مما يجعلهم ينجذبون لها ويقومون تلقائيا بفعل العادات التي تقوم القناة بتقديمها حيث يمكنكم معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد من خلال هذا المقال تابعه معي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنكم معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد و تنزيلها والاستمتاع بالمشاهدة عالية الجودة ونقية الصوت مجانا دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكنكم أيضا ضبط قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي واحدة من أهم القنوات التي تقوم بتقديم محتوى هادف للاطفال مع حرصها الدائم على تقديم القيامة الإسلامية القوية من خلال الاناشيد والاغاني التي تقوم ببثها على شاشتها لمساعدة الأمهات والآباء في عملية تربوية صحيحة وتهدف ايضا القناة إلى تقديم محتوى هادف باللغة العربية من اجل التاكد الى وصول المعلومات لجميع الاعمار في مختلف الدول العربية.