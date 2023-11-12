برنامج تكافل وكرامة يُعلن قبل الصرف بيومين عن زيادة صرف معاشات نوفمبر 2023 بقيمة 40%!

يقوم العديد من الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة صرف معاشات شهر نوفمبر حيث بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات شهر نوفمبر بداية من يوم الخميس بدلا من يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر عام 2023 لما يزيد عن 1.62 مليون مواطن مصري بقيمة صرف تقدر بنحو 4.40 مليون مليار جنيه حيث يمكنكم التعرف على زيادة صرف معاشات نوفمبر من خلال هذا المقال تابعوا معي.

زيادة صرف معاشات نوفمبر

قامت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي بالإشارة الى ان تقديم صرف المعاشات هو انطلاقا من حرص الوزارة على أن تقوم بتقديم للمواطنين افضل الخدمات وتقوم بتوفير كل ما في راحة المستفيدين من المعاشات وأسرهم حتى يقترون على مواجهة متطلباتهم وعدم تأخير صرف المعاشات له واعلنت ايضا وزير التضامن الاجتماعي عن انتظام صرف معاشات شهر نوفمبر عام 2023 دون أي شكاوي أو مشاكل في اللجان من قبل الصندوقين العام الحكومي والخاص ايضا وانه يتم متابعة عمليات صرف المعاشات باستمرار حتى يتم التأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه المستحقين من المعاشات حيث أن إجمالي عدد الحالات التي تقوم بصرف معاشاتهم بداية من شهر نوفمبر يصل إلى 4.346 مليون حالة بقيمة إجمالية تصل نحو 6.556 مليار جنيه تقريبا وبلغ ايضا عدد حالات الصرف من ماكينات الاي تي ام حوالي 1.761 مليون تقريبا بقيمة إجمالية تقدر ب 2.152 مليار جنيه تقريبا