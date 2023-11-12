“خبر بمليون جنية بجد” المالية تكشف حقيقة زيادة رواتب الموظفين 40٪ في شهر نوفمبر” 2023

يقوم العديد من الموظفين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص بالدولة بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة زيادة رواتب الموظفين 40% حيث انه تم بالفعل زيادة رواتب الموظفين بداية من شهر نوفمبر عام 2023 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات و العمالة الغير منتظمة ويمكنكم التعرف على حقيقة زيادة رواتب الموظفين 40% من خلال هذا المقال تابعوا معي.

زيادة رواتب الموظفين 40٪

قمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه وكان ذلك بجانب عدة قرارات الاقتصادية هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين في مصر حيث تعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة بعد أن تم تسجيل الحد الأدنى للأجور في شهر مارس عام 2019 الى 1200 جنيه ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه إلى زيادة الأجور حتى قامت بتسجيل مستويات 2000 جنيه لما يعادل حوالي 66% قامت الموازنة العامة للدولة بتحميلها ثم قام مرة أخرى برفع زيادة الحد الادنى للأجور إلى 2400 جنيه في شهر مارس عام 2021 وقاموا بوضع زيادة جديدة ايضا حتى أصبح 2700 جنيه في شهر يناير عام 2022 ثم قاموا بوضع زيادة أخرى في شهر مارس عام 2023 حتى أصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه وتم صدور قرار اخير بزيادة الحد الادنى الى مستوى 4000 جنيه شهريا.

موعد صرف رواتب الموظفين

سوف يكون موعد بداية الصرف يوافق يوم 23 من نوفمبر 2023، وسوف تتم عملية الصرف والإيداع لكافة المستفيدين حتى يوم 29 من نوفمبر 2023.