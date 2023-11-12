الحق أعرف “شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي” أحجزها قبل غيرك.. بمقدم 10 ألف جنية بس

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي ،وضعت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023،حيث تؤكد عبر موقعها الإلكتروني، الأولوية فحجز هذه الشقق ستكون لمن يأتي اولا، بعد الاعلان الرسمي عن العرض الجديد، تنوعت شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي ،متنوعة منها المتقدم للحصول على شقق الأسكان تتوفر في عدة صفات وهى

• ان يكون المتقدم مصري الجنسية.

ان يكون المتقدم عمره 21سنه وألا يزيد عن 50سنه

يكون المتقدم لشقق الاسكان الاجتماعي لم يسبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

المتقدمين من اصحاب المعاشات للحصول على شقق توافر بعض الشروط، للحصول على وحدة سكنيه وهى الدخول على موقع الالكتروني لوزارة الإسكان الاجتماعي

ارفاق كافة الاوراق المطلوبة بحسب ما جاء عن سكن لكل المصريين.

استمارة سكن لجميع المصريين تتضمن حجز الوحدة السكنية.

مزايا شروط الإسكان الاجتماعي

مزايا شروط الإسكان الاجتماعي، توفير المسكن المناسب للفئات الفقيرة بأسعار تناسب دخول المستفيدين، ويوفر المشروع غرف تكون مكونه من غرفتين او تلاته وصاله وتتراوح مساحتها من80الى 90بسعر التكلفة فقط ويتراوح سعرها من 5ألى 25ألف جنيه تسدد على20عام.

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي، يتم الحجز عن طريق الدخول إلى شبكة الانترنت، والتوجه الى الموقع الخاص بها، من القيام بمجموعه من الخطوات البسيطة التي تساعد على حجز شقه.

الدخول على الرابط الخاص بالموقع الذى قامت به وزارة المالية بتحديد ه من اجل الصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي.

جميع البيانات تكتب على الموقع التي تم طلبها مثل اسم المقدم والرقم القومي الخاص بها.

قام المشروع باختيار الموقع الذى يرغب فى الحصول على الوحدة فيها.

تقديم المستندات المطلوبة منهم.

الضغط على حفظ الطلب.

موعد حجز الوحدات

موعد حجز الوحدات، الوزارة قامت بتحديد الموعد الذى يتم فيه الحجز التابعة لمشروع الاسكان، وذلك من اجل الحصول على شقق سكنيه مساحتها تسعون متر ويكون المبلغ المقدم المطلوب سداده هو خمسة عشر الف جنيه، وتكون قيمة هذا المقدم 10من السعر الاصلي للوحدة.

الاماكن التي يوجد بها الشقق

الاماكن التي يوجد بها الشقق، يتوفر عدد من الشقق التي يقدمها المشروع في العديد من الأماكن المختلفة منها:

القاهرة الجديدة