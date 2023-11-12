“افرحوا هتضيفوا ولادكم” رابط إضافة المواليد الجدد في بطاقة التمويل

ينتظر المصرين موعد فتح التسجيل في رابط إضافة المواليد الجدد في بطاقة التمويل، وذلك حتى تزيد السلع التموينية المقدمة للأسرة حتى تكفي احتياجاتهم وفقاً لعدد الأفراد بالأسرة، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية من السكر والزيت والدقيق وغيرها من السلع، بالمحلات التجارية عنها بالسلع المدعمة التي توفرها الحكومة للمواطنينن ضمن بطاقة التمويل، ولهذا يبحث المواطنين المصريين باستمرار عن رابط إضافة المواليد والفئات المستحق للتسجيل فيه، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم كافة هذه التفاصيل فضلاً تابعونا.

إضافة المواليد الجدد في بطاقة التمويل

صرح مصدر رسمي للحكومة المصرية أنه سيتم فتح باب التسجيل في تسجيل الأطفال المواليد في بطاقة التمويل، مع بداية عام 2024 ميلادية، وسوف يكون ذلك من خلال المنصة الرقمية لمصر، والتي يتم التسجيل فيها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لمنصة مصر الرقمية.

وبعدها يتم إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور.

وبعدها يتم النقر على تسجيل الدخول.

ومن ثم يتم الذهاب إلى خدمات التمويل.

وبعدها يتم الضغط على إضافة الأبناء الغير مفيدين بالبطاقة.

وبعدها يتم إدخال أسماء الأبناء المراد إضافتهم.

وبعدها يتم إدخال الرقم القومى.

ثم يتم الضغط على إضافة.

وفي حال تمت الموافقة على الطلب ستصل رسالة على الهاتف تفيد بأنه تم قبل الطلب.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

هناك عدد من الفئات المستحقة لتسجيل الأبناء في التمويل، وهم كالتالي: