الأسعار بقت نااار!!.. أسعار الخضراوات والفواكه اليوم 12 نوفمبر بسوق العبور

تم تسجيل تباين في أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة خلال تداولات يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع السوق الإلكتروني، تلك الزيادات والانخفاضات في الأسعار تعكس التقلبات اليومية في سوق العبور، حيث يلعب العديد من العوامل دورًا في تحديد قيمة السلع الزراعية، ويتيح متابعة هذه التغيرات للمهتمين بالسوق فهم توجهات الأسواق واتخاذ القرارات المستنيرة فيما يتعلق بالتداول والشراء.

أسعار الخضروات اليوم 12 نوفمبر

انخفضت أسعار الطماطم بمقدار جنيهين، حيث تتراوح الآن بين 5 و 8 جنيهات.

وارتفعت أسعار البطاطس بمقدار 1.5 جنيه، لتتراوح بين 10 و 14 جنيها.

فيما استقر سعر البصل ما بين 15 و 20 جنيها.

وشهدت أسعار الكوسة تراجعًا بجنيه، حيث تتراوح الآن بين 3 و 6 جنيهات.

أما أسعار الجزر، فقد ارتفعت بجنيهين، متراوحة بين 8 و 17 جنيها.

وتراجعت أسعار الفاصوليا بمقدار 50 قرشًا، لتتراوح بين 4.5 و 7.5 جنيه.

وشهد سعر الباذنجان تراجعًا بجنيه، ليتراوح بين 1.5 و 3.5 جنيه.

وتراجعت أسعار الفلفل الرومي بمقدار 3 جنيهات، لتتراوح بين 5 و 6 جنيهات.

كما شهد سعر الفلفل الحامي تراجعًا بجنيه، ليتراوح بين 4 و 6 جنيهات.

فيما ارتفعت أسعار الملوخية بجنيه، لتتراوح بين 4 و 5 جنيهات.

وشهد سعر الخيار البلدي تراجعًا بمقدار 50 قرشًا، ليتراوح بين 3.5 و 4.5 جنيه.

وتراجعت أسعار البامية بمقدار 3 جنيهات، متراوحة بين 29 و 33 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم 12 نوفمبر بسوق العبور

استقرت أسعار البرتقال البلدي ما بين 4.5 و 6.5 جنيه، في حين ارتفع سعر اليوسفي بجنيه ليتراوح بين 6 و 8 جنيهات.

وشهد سعر الليمون البلدي تراجعًا بمقدار 50 قرشًا، متراوحًا بين 4 و 7.5 جنيه.

كما تراجع سعر التين البرشومي بجنيه، متراوحًا بين 8 و 14 جنيها.

في المقابل، استقرت أسعار الجوافة بين 5 و 10 جنيهات، وكذلك استقرت أسعار الرومان ما بين 8 و 18 جنيها.

وتراجعت أسعار الكانتالوب بمقدار جنيهين، لتتراوح بين 9 و 13 جنيها، فيما استقر سعر البطيخ بين 16 و 24 جنيها.

وتُعتبر هذه الأسعار قاعدة، حيث يتم إضافة تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح بين 1.5 و 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لما أفاد به حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.