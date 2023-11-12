“هنـــا” خطوات الحصول على زيادة معاشات تكافل وكرامة  2023 قبل الصرف بيومين .. أعرف الطريقة بسرعة

في خطوة تعكس الرعاية المستمرة للمواطنين، انطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023، مصحوبًا بزيادة تبلغ 15%، والتي تمت الموافقة عليها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة بني سويف.

خطوات الحصول على زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023

تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز دعمها الاجتماعي، حيث تعد الزيادة الثانية هذا العام، بعد زيادة 25% في شهر مارس، مما يرفع إجمالي الزيادة في قيمة المعاش إلى 40% خلال عام 2023.

وفي إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، يمكنك الوصول إلى هذه الخدمة عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الضغط على [الرابط المخصص]( https://tk.moss.gov.eg/ ).

إدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.

بعد ذلك، قم بالنقر على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك بعد ذلك تقرير يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بقيمة معاش تكافل وكرامة الخاص بك، حيث يمكنك الحصول على المعلومات التي تحتاجها بسهولة ويسر.

قيمة معاشات تكافل وكرامة 2023

في سياق هذا التطور الإيجابي، ارتفعت قيم المعاشات بشكل ملحوظ، حيث وصل معاش الفئة التي تتلقى 500 جنيهًا إلى 625 جنيهًا، وارتفع معاش المسنين إلى 562.5 جنيه بدلاً من 450 جنيهًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023