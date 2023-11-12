وداعاً لجشع التجار.. موعد طرح أسعار السجائر الجديدة 2023 وما هي أسعار السجائر المتداولة اليوم

في هذه الفترة، انتشرت على نطاق واسع أخبار عبر الإنترنت حول ارتفاع أسعار السجائر بشكل كبير، مما أسفر عن إحباط الكثير من المواطنين، خاصة المدخنين، الذين عبروا عن استيائهم وقلقهم، وردًا على هذا، قامت الجهات الحكومية بالإعلان عن آخر تطورات زيادة أسعار السجائر وقيمة الضريبة المضافة، بهدف تخفيف التوتر والقلق داخل المدن المصرية، وضمان توفير معلومات مستمرة للمواطنين حول آخر الأحداث.

موعد طرح أسعار السجائر الجديدة

أعلن رئيس شعبة الدخان عن نية طرح الأسعار الجديدة يوم الثلاثاء، الساعة الثانية عشر مساءً، مؤكدًا أن مشكلة الزيادة الحالية في أسعار السجائر هي قضية غير دائمة ويمكن حلاً، وأن الجهات المختصة ملتزمة بحل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

أسعار السجائر الجديدة 2023

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن الزيادة في أسعار السجائر ستتم إضافتها على ثلاث شرائح رئيسية.

في الشريحة الأولى، التي تشمل سجائر كليوباترا ونظائرها، سيصل السعر إلى حد أقصى قدره 31 جنيهًا مصريًا.

أما في الشريحة الثانية، التي تضم سجائر LM ومارلبورو ونظائرها، سيكون السعر الأقصى 45 جنيهًا مصريًا.

بينما في الشريحة الثالثة (العليا)، سيتراوح سعر السجائر بين 45 و65 جنيهًا مصريًا.

كما أعلنت الشرقية للدخان، من خلال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، عن تعليق مؤقت لبيع السجائر حتى يتم تحديد نسبة الزيادة بشكل رسمي، مع التأكيد على سرعة تعديل قوائم الأسعار الجديدة دون تأخير.

أسعار السجائر المتداولة في وقتنا الحالي