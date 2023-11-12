Pdf قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 منصة مظلتي

يسعي الكثير بالعراق بالوقت الحالي للحصول على كشوفات المشمولين في الوجبة الاخيرة التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحالة من الانتظار من قبل الكثير من المواطنين وذلك عقب اعلان منصة مظلتي العراقية توفير الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية ولذلك من خلال موقعنا نعمل علي توفير الكشوفات للمواطنين عقب توفيرها علي المنصة العراقية .

قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هذه الخطوة تعكس التفاني والجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع تمثل أسماء المستفيدين من البرنامج قصة نجاح لتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين في البلاد.

شروط الرعاية الإجتماعية بالعراق

أن يكون عراقي الجنسية.

مقيم في دولة العراق.

ليس لديه اي أصول ذات قيمة عالية.

الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة العمل.

كذلك يجب وأن يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

وعلى الفور يتم قبوله في الرعاية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد حددت مجموعة من الشروط الضرورية للتأهل في برنامج الرعاية الاجتماعية وتشمل هذه الشروط: