عاجل “نزلت الدفعة الخامسة حالًا ” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

تعيش الحكومة العراقية لحظة حاسمة في رحلتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تبرز مبادراتها الريادية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في هذا السياق، تبرز مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للرعاية الاجتماعية لعام 2023 كمثال بارز على هذا الالتزام.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لقد شهدت الوزارة إقبالًا هائلًا، حيث بلغ عدد طلبات الدفعة الحالية نحو 300 ألف طلب، يعكس هذا الإقبال الواسع على الرعاية الاجتماعية رغبة الحكومة في تلبية احتياجات الأسر المحتاجة في البلاد.

الشروط والمعايير

تضمنت شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2023 العديد من المعايير، من بينها الجنسية العراقية وتكوين الأسرة، بالإضافة إلى الفئة العمرية المحددة.

يتعين على المتقدمين عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي، ويجب أن يكونوا جزءًا من الأسر المحتاجة ذات الدخل الشهري الضعيف.

تشمل المعايير أيضًا العائلات التي لا يتوفر لديها معيل رسمي، والتي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية.

يتم تحديد هذه الشروط بناءً على دراسة معينة تجريها الوزارة لضمان توجيه الدعم إلى من يحتاجون إليه بشكل أفضل.

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