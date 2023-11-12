نزلها حالًا للأطفال “تردد قناة كراميش 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية مجانًا

قد أطلقت قناة “كراميش” إعلاناً رسمياً يعلن عن عودتها المرتقبة في عام 2024، مع تحديث جذري يشمل توفير تجربة مشاهدة فريدة ومثيرة، يأتي هذا البيان الرسمي في ظل توسع نطاق بث القناة إلى تردد جديد يمتد إلى الأقمار الصناعية النايل سات وعربسات، مما يتيح للجماهير الوصول إلى محتوى متنوع وشيق، تتميز “كراميش” بمزيجها الفريد من الأناشيد الغنائية المتنوعة وبرامج الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال، مما جعلها محطة محبوبة لدى الصغار والكبار على حد سواء، حققت القناة شهرة واسعة على مستوى العالم وخاصةً في الوطن العربي، حيث استطاعت أن تترسخ كواحدة من روافد الترفيه المفضلة.

تردد قناة كراميش 2024

يوجد تردد جديد خاص بقناة كراميش ليتم تحميلها على شاشة التليفزيون وهذا التردد يمكن أن يتمثل في الآتي:

التردد: 11429.

معامل تصحيح الخطأ تلقائي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

جودة القناة: SD.

كيفية تنزيل التردد الجديد لقناة كراميش

توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط تردد قناة كراميش وتحميلها على شاشة التليفزيون من أجل مشاهدة البرامج التي تخص الأطفال وهذه الخطوات هي: