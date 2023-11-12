“هنـــا” خطوات دفع فاتورة الخط الارضي .. هتوفر وقتك ومجهودك حالًا بخدمات المصرية للاتصالات المجانية

يبحث الكثير من عملاء الخط الأرضي عن خطوات دفع فاتورة الخط الأرضي حيث يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال في حالة عدم سداد فاتورة الخط الأرضي وفي حالة تأخر السداد يتم قطع خدمة الخط الأرضي والإنترنت ، ومن الجدير بالذكر أن شركة وي قد أتاحت دفع فاتورة الخط الأرضي إلكترونيًا عبر خدمة الدفع الإلكتروني ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات دفع فاتورة الخط الارضي.

خطوات دفع فاتورة الخط الارضي

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن خطوات دفع فاتورة الخط الارضي لشهر أكتوبر 2023 حيث تم إصدار الفاتورة في يوم 15 أكتوبر الماضي وتستمر عملية دفع فاتورة الخط الارضي لفترة كبيرة وتجنبًا لتحويل الخدمة إلى استقبال يجب دفع فاتورة الخط الأرضي وإليكم خطوات دفع فاتورة الخط الارضي :

أولًا يجب الدخول عبر موقع شركة وي من هنا. ثم اضغط على دفع الفواتير. ثم قم بإدخال رقم الخط الأرضي مسبوقًا بكود المحافظة. ثم تظهر لك قيمة فاتورة الخط الأرضي. ثم قم باختيار طريق الدفع الإلكتروني الذي تريد السداد بها. كما يمكن دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال خدمات فوري أو سنترالات الشركة المصرية للاتصالات او عبر مكاتب البريد المصري.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي

بعد التعرف على خطوات دفع فاتورة الخط الارضي يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي وجميع الفواتير الخاصة بالانترنت عبر موقع شركة we وذلك عن طريق الخطوات التالية: